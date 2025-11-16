Reconoce EGC graves carencias de Escalerillas

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que Escalerillas enfrenta serias carencias de infraestructura hidráulica y sanitaria, situación que ha complicado por décadas el suministro regular de agua en la zona. Afirmó que el Ayuntamiento ha realizado diversas intervenciones, aunque insuficientes ante la complejidad del terreno y las necesidades acumuladas.

Galindo explicó que la realidad de las comunidades que integran Escalerillas es muy distinta entre sí. Como ejemplo, señaló que en Mesa de Conejos existe un pozo y una red pequeña de distribución, mientras que el resto de la zona carece por completo de red de agua potable y depende de más de 60 puntos fijos de abastecimiento. En respuesta, dijo, se implementó un operativo para suministrar agua dos veces por semana, como parte de los compromisos asumidos con los habitantes.

El alcalde mencionó que existe una planta potabilizadora bajo responsabilidad de la Comisión Estatal del Agua (CEA) que no ha entrado en operación, pero cuya puesta en marcha ayudaría significativamente a mejorar la distribución. Añadió que el Ayuntamiento trabaja con la CEA y la Conagua para definir un plan integral que permita ampliar la red de agua potable, pendiente desde hace más de 50 años.

Sobre el manejo de aguas residuales, señaló que la mayoría de las viviendas cuenta con letrinas y que el municipio opera un programa permanente para su limpieza, con el objetivo de evitar contaminación en el río y en los alrededores. Para los casos en que los desechos sí desembocan en cuerpos de agua, aseguró que se trabaja con los tres órdenes de gobierno para impulsar una solución definitiva, encabezada por Conagua.

Galindo informó además que el Ayuntamiento ya comenzó acciones específicas, como el envío de técnicos para modernizar el pozo de Mesa de Conejos y la realización de estudios para perforar un nuevo pozo en Pozuelos, una de las comunidades más alejadas y con mayor carencia de suministro. Señaló que algunas obras de gran escala, no le corresponden al ámbito municipal capitalino.