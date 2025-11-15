Promueven cuidado del agua en escuelas

Matehuala.- Personal del organismo operador del agua, SAPSAM, visitó el plantel Conalep para ofrecer un foro del programa de educación y concientización en torno a la cultura del agua, durante tres días llevaron a cabo un ciclo de conferencias y otras actividades con los alumnos.

Se trabajó de manera directa con la comunidad estudiantil, para fortalecer conocimientos y promover acciones responsables en el uso del recurso hídrico.

Estas actividades permiten a las y los alumnos comprender la importancia de proteger nuestros ecosistemas, reconocer los retos actuales en materia de agua y reflexionar sobre el papel que cada persona desempeña en el cuidado de este recurso esencial.

Con ello se avanza hacia la construcción de una ciudadanía más informada y comprometida con el futuro.

Pues están acercándose a los jóvenes quienes estuvieron muy interesados en todas las actividades que llevaron a cabo durante estos días, continuarán con esta labor en diferentes instituciones educativas

Personal del organismo operador agradecieron a Amalia Castillo Córdova, directora del Conalep por su apoyo y disposición para facilitar estas acciones educativas que fortalecen la conciencia ambiental en nuestra región.