Promueven cuidado del agua en escuelas
Matehuala.- Personal del organismo operador del agua, SAPSAM, visitó el plantel Conalep para ofrecer un foro del programa de educación y concientización en torno a la cultura del agua, durante tres días llevaron a cabo un ciclo de conferencias y otras actividades con los alumnos.
Se trabajó de manera directa con la comunidad estudiantil, para fortalecer conocimientos y promover acciones responsables en el uso del recurso hídrico.
Estas actividades permiten a las y los alumnos comprender la importancia de proteger nuestros ecosistemas, reconocer los retos actuales en materia de agua y reflexionar sobre el papel que cada persona desempeña en el cuidado de este recurso esencial.
Con ello se avanza hacia la construcción de una ciudadanía más informada y comprometida con el futuro.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Pues están acercándose a los jóvenes quienes estuvieron muy interesados en todas las actividades que llevaron a cabo durante estos días, continuarán con esta labor en diferentes instituciones educativas
Personal del organismo operador agradecieron a Amalia Castillo Córdova, directora del Conalep por su apoyo y disposición para facilitar estas acciones educativas que fortalecen la conciencia ambiental en nuestra región.
no te pierdas estas noticias
Incendio forestal arrasa con varias hectáreas
Carmen Hernández
El fuego se propagó porque la maleza estaba seca
Minimiza titular de Sedesore a Tecmol
Redacción
Apoyos de despensa los entrega esta instancia, dice