logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES AMOR!

Fotogalería

¡ES AMOR!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Promueven cuidado del agua en escuelas

Por Jesús Vázquez

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
Promueven cuidado del agua en escuelas

Matehuala.- Personal del organismo operador del agua, SAPSAM, visitó el plantel Conalep para ofrecer un foro del programa de educación y concientización en torno a la cultura del agua, durante tres días llevaron a cabo un ciclo de conferencias y otras actividades con los alumnos.

Se trabajó de manera directa con la comunidad estudiantil, para fortalecer conocimientos y promover acciones responsables en el uso del recurso hídrico. 

Estas actividades permiten a las y los alumnos comprender la importancia de proteger nuestros ecosistemas, reconocer los retos actuales en materia de agua y reflexionar sobre el papel que cada persona desempeña en el cuidado de este recurso esencial. 

Con ello se avanza hacia la construcción de una ciudadanía más informada y comprometida con el futuro. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pues están acercándose a los jóvenes quienes estuvieron muy interesados en todas las actividades que llevaron a cabo durante estos días, continuarán con esta labor en diferentes instituciones educativas 

Personal del organismo operador agradecieron a Amalia Castillo Córdova, directora del Conalep por su apoyo y disposición para facilitar estas acciones educativas que fortalecen la conciencia ambiental en nuestra región.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Incendio forestal arrasa con varias hectáreas
Incendio forestal arrasa con varias hectáreas

Incendio forestal arrasa con varias hectáreas

SLP

Carmen Hernández

El fuego se propagó porque la maleza estaba seca

Promueven cuidado del agua en escuelas
Promueven cuidado del agua en escuelas

Promueven cuidado del agua en escuelas

SLP

Jesús Vázquez

Minimiza titular de Sedesore a Tecmol
Minimiza titular de Sedesore a Tecmol

Minimiza titular de Sedesore a Tecmol

SLP

Redacción

Apoyos de despensa los entrega esta instancia, dice

Que Ayuntamiento pague estudios de factibilidad: SCT
Que Ayuntamiento pague estudios de factibilidad: SCT

Que Ayuntamiento pague estudios de factibilidad: SCT

SLP

Redacción