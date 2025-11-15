Aprueban reforma para la educación sexual en escuelas

El Congreso del Estado de San Luis Potosí, aprobó una reforma que amplía de manera significativa, el alcance de la educación sexual dentro de las escuelas, al establecer nuevas obligaciones para autoridades educativas y planteles públicos y privados.

Con los ajustes realizados a la Ley de Educación del Estado, la educación sexual integral deberá impartirse de forma más completa y con enfoque preventivo, atendiendo problemáticas como los embarazos adolescentes y la falta de información precisa entre niñas, niños y jóvenes.

La modificación al artículo 4 incorpora la fracción V, que define la educación sexual integral y reproductiva como un conjunto de contenidos que deberán incluir al menos el funcionamiento del aparato reproductor femenino y masculino, la orientación sexual e identidad de género, las relaciones sexuales seguras y la autonomía reproductiva, de acuerdo con la etapa de desarrollo del estudiantado. Con ello, se obliga a las escuelas a normalizar una enseñanza más amplia y científica de la sexualidad.

Asimismo, se reforzó el artículo 59 de la ley, que ahora establece que la educación sexual debe promover la planeación familiar, la maternidad y paternidad responsables, así como la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos adolescentes. El Congreso subrayó que estos procesos deberán involucrar también a madres y padres de familia para garantizar que la formación sea integral y con acompañamiento en casa.

Como parte del mismo decreto, la Legislatura también incorporó el concepto de autonomía reproductiva a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esta adición reconoce el derecho de todas las mujeres a decidir si desean gestar o no.