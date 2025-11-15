logo pulso
Minimiza titular de Sedesore a Tecmol

Apoyos de despensa los entrega esta instancia, dice

Por Redacción

Noviembre 15, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Ante la pregunta hecha al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesore) sobre la entrega de despensas que hace José Luis Romero Calzada en Valles, el funcionario dijo que la instancia para la que trabaja es la única con un padrón de 32 mil familias.

Esta mañana, el delegado Jesús Guadalupe González Vargas refirió que el padrón más grande de beneficiarios de programas escolares y alimentarios lo tiene la oficina de la que es titular y que es de 32 mil familias, es decir, un aproximado de 120 mil personas (el 66 por ciento de los habitantes de Valles).

Ante la pregunta de que Sedesore de San Luis Potosí sigue entregando los apoyos al ciudadano y excandidato a la Presidencia, José Luis Romero Calzada, el funcionario escamoteó la cuestión e insistió en su padrón.

