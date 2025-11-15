Tipifican como delito uso indebido de la IA

El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, con 18 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la iniciativa para tipificar como delito el “uso indebido de Inteligencia Artificial (IA) para provocar alarma social”, presentada por el diputado del PVEM Héctor Serrano Cortés.

La reforma busca regular la creación y difusión de imágenes, audios y videos hiperrealistas conocidos como deepfakes— que imitan la voz, los gestos y la apariencia de personas reales sin su consentimiento, ante el riesgo que representan para la reputación, la seguridad y la vida privada.

Durante la discusión, la diputada Gabriela López Torres explicó que su voto en contra se dio en la sesión, aunque previamente se había abstenido en comisión. Señaló que su preocupación radica en la rapidez con la que se impulsa la iniciativa, sin contar con opiniones técnicas de la Fiscalía General ni del Poder Judicial.

Además, criticó que algunas diputadas compararan la iniciativa con la Ley Olimpia, que protege a víctimas de violencia digital: “Aquí no se toca ningún punto que tenga que ver con la perspectiva de género o con la identidad sexual. De ninguna manera lo pienso permitir y, por supuesto, no estoy a favor de nada que limite la libertad de expresión”, dijo. López Torres añadió que la propuesta surge a raíz de videos creados con inteligencia artificial que generan temor en la sociedad, y cuestionó la carga de la prueba que recae sobre periodistas y caricaturistas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De igual manera, el diputado Marco Gama Basarte advirtió que la iniciativa, aunque presentada como una medida de modernización tecnológica y seguridad, podría convertirse en un instrumento de censura política. Según Gama Basarte, la reforma deja un amplio margen de interpretación sobre lo que constituye “alarma social”, lo que podría permitir a quienes controlan el aparato político influir en la interpretación legal: “Lo que se está haciendo es abrir la puerta de la persecución legítima a quien cuestione al poder usando inteligencia artificial. México necesita instituciones fuertes, no instituciones obedientes”, señaló.

A favor de la iniciativa, la diputada Roxana Hernández Ramírez argumentó la necesidad de proteger a las víctimas de violencia digital y mencionó casos recientes de manipulación de imágenes mediante IA, como el de alumnas de una Secundaria en Zacatecas. Hernández Ramírez recordó la labor de la activista Olimpia Coral Melo y aseguró que la reforma incorpora límites y responsabilidades frente al uso indebido de la IA, protegiendo la dignidad y seguridad de las personas: “Esto no es sólo un derecho individual, es nuestra libertad y dignidad, nuestra seguridad como mujeres”, dijo.

Con la aprobación de la reforma, el Código Penal de San Luis Potosí incorpora el Artículo 187 Ter, que establece hasta tres años de prisión para quienes utilicen sin autorización la imagen o la voz de alguien mediante IA. También se sancionará la difusión intencional de desinformación y la manipulación institucional mediante contenidos falsos. La legislación contempla excepciones para materiales con fines periodísticos, académicos, artísticos, paródicos o de crítica política, siempre que no exista intención de causar daño.