Reconoce la AEP impacto positivo de BMW

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La empresa BMW entregó a San Luis Potosí una oportunidad invaluable de desarrollo, porque no solo se compromete con un sistema de producción de clase mundial por el avance tecnológico y el compromiso ambiental, sino que también se hace cargo del impacto positivo en la comunidad en la que se desempeña, señaló la presidente de la Alianza Empresarial Potosina (AEP), Imelda Elizalde Martínez.

Explicó que BMW ha representado para el medio ambiente un impacto positivo, porque antes de que siquiera se piense en la electromovilidad, la planta San Luis Potosí, la más avanzada, ha propiciado condiciones de cumplimiento de la Agenda 2030, en el sentido de bajar el consumo de agua, además de reutilizar y trabajar con energías limpias.

Dijo que BMW San Luis Potosí es una empresa que desarrolla cadenas productivas para generar un efecto positivo, es decir no solo empresas de proveeduría de autopartes que forman parte del efecto multiplicador tanto de la producción como de la generación de empleos a través de estándares de calidad, sino que con ellos están impulsando talento.