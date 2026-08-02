Reconoce gobierno a planteles EMSaD

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El Gobierno del Estado formalizó el reconocimiento jurídico de los Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD) como parte de la estructura del Colegio de Bachilleres (Cobach) de San Luis Potosí, con el objetivo de ampliar y regularizar la atención educativa en comunidades donde no existe infraestructura para un plantel tradicional.

La modificación al decreto de creación del Cobach fue publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) y establece cambios para adecuar la operación del subsistema a las condiciones de distintas comunidades. Actualmente, el Colegio cuenta con 40 planteles regulares, además de los centros que ofrecen educación a distancia.

Con la reforma, los EMSaD quedan reconocidos formalmente dentro de la estructura legal y administrativa del Colegio de Bachilleres, lo que permite establecer con mayor claridad su funcionamiento y la atención educativa que brindan en zonas con condiciones demográficas que dificultan la instalación de planteles convencionales.

El decreto también armoniza el modelo académico y laboral del Cobach con la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), por lo que los procesos de ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento del personal docente, así como los cargos directivos y de supervisión, deberán ajustarse a este marco.

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Además, la reforma establece nuevas obligaciones para la Junta Directiva y la Dirección General del Colegio, entre ellas actualizar y aplicar protocolos relacionados con la convivencia escolar, prevención de la violencia, igualdad sustantiva y protección de los derechos humanos.

En materia laboral, el decreto mantiene que las relaciones de trabajo del personal del Cobach se regirán por el artículo 123 de la Constitución y las disposiciones laborales aplicables a los trabajadores al servicio del Estado.