Buscará Galindo ser candidato del PAN

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que buscará participar en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) con miras a la elección de la gubernatura del estado y adelantó que también analizará registrarse por la vía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en caso de que las reglas lo permitan.

Durante un encuentro con militantes panistas para la apertura del proceso interno, Galindo señaló que aún no formaliza su inscripción en la plataforma abierta por Acción Nacional, aunque aseguró que tiene la intención de hacerlo. "Todavía no me he inscrito, está abierta la plataforma. Yo les voy a avisar para que me acompañen a la hora que me registre", declaró.

Cuestionado sobre si participará únicamente en el proceso del PAN, respondió que los procedimientos internos de ambos partidos no se contraponen y que, de ser jurídicamente viable, buscará registrarse en los dos mecanismos. "Si se puede, hasta ahorita creo que se puede, lo voy a hacer", afirmó el alcalde.

El edil capitalino se mostró satisfecho por el respaldo recibido de la militancia panista y destacó la fortaleza organizativa del partido. Recordó además que llegó a la alcaldía con el apoyo de Acción Nacional y reconoció el trabajo de los integrantes de ese instituto político que forman parte de su administración municipal.

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Respecto a una eventual alianza entre PAN y PRI para la elección de 2027, Galindo indicó que la decisión dependerá de las dirigencias nacionales, aunque consideró que las bases de ambos partidos mantienen una relación favorable tras las experiencias electorales de los últimos años. Mientras tanto, sostuvo que continuará concentrado en sus responsabilidades como presidente municipal, aunque reconoció que ya analiza el escenario político rumbo a la sucesión estatal.