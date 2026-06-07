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David Azuara Z. "levanta la mano" para la alcaldía

El panista se inscribió en el proceso interno de su partido rumbo al 2027

Por Ana Paula Vázquez

Junio 07, 2026 03:00 a.m.
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      La contienda interna del Partido Acción Nacional (PAN) por la candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí rumbo a 2027, sumó un nuevo aspirante. El diputado federal David Azuara Zúñiga confirmó que ya se inscribió al proceso interno de selección de perfiles, con lo que se incorpora a la lista de panistas que han manifestado interés por competir por ese cargo, entre ellos la dirigente estatal del partido, Verónica Rodríguez Hernández, y el diputado local Rubén Guajardo Barrera.

      Al ser cuestionado sobre sus aspiraciones políticas, el legislador reconoció que buscará participar en el proceso para la capital potosina y afirmó que se someterá a las evaluaciones y mediciones que determine la dirigencia nacional. "El que respira, suspira", respondió cuando se le preguntó si aspiraba a otro cargo de elección popular.

      El diputado federal también se pronunció a favor de mantener la unidad interna del PAN y advirtió que una división podría afectar las posibilidades electorales del partido en 2027. En ese sentido, sostuvo que la competencia entre los distintos perfiles deberá desarrollarse en condiciones de equidad y con reglas claras para todos los participantes.

      "Hoy hay que apostarle por San Luis Potosí. Hoy nosotros estamos convencidos de que si en el 2027 salimos peleados, si no salimos unidos, va a ser un fracaso. Entonces hoy nosotros le estamos apostando a la unidad, por eso es que estoy aquí", expresó. 

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      Sobre una posible alianza electoral, Azuara señaló que las fuerzas políticas que busquen enfrentar a Morena deberán analizar la posibilidad de construir acuerdos comunes, aunque consideró que esa discusión deberá darse más adelante. "Debemos unirnos todos los que queramos sacar a Morena", declaró finalmente el actual diputado federal blanquiazul.

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