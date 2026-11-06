La Fiscalía de Desapariciones sigue sin operar

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El rezago en las investigaciones y la falta de personal mantienen sin respuestas a familias de personas desaparecidas en San Luis Potosí.

Fiscalía Especializada en desaparición sin estructura ni recursos

A casi nueve meses de la creación legal de la Fiscalía Especializada en Desaparición, la institución todavía no tiene una estructura definida, recursos liberados ni instalaciones para trabajar.

La Unidad Especializada para la Atención de Personas Desaparecidas o Extraviadas (UEAPDE) cuenta con cinco policías de Investigación y seis agentes del Ministerio Público para atender los casos de todo el estado, informó Edith Pérez Rodríguez, representante de Voz y Dignidad por los Nuestros.

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Denuncias sobre rezago y falta de seguimiento

La organización también denunció que hay expedientes rezagados, falta de seguimiento a las familias y mayor atención a investigaciones recientes.

A esta situación se suma que los 4.6 millones de pesos contemplados para poner en marcha la nueva Fiscalía siguen sin liberarse. Durante una reunión con la fiscal general, Manuela García Cázares, las familias recibieron como posible fecha de entrega el 31 de diciembre.

El recurso está previsto para contratar MPs y policías de investigación, además de adquirir vehículos e insumos, pero no hay certeza sobre un inmueble para la institución.

La Fiscalía fue aprobada en febrero de 2026, y en ella se estableció su entrada inmediata en operaciones más cinco áreas especializadas para investigar desapariciones, analizar contextos, atender víctimas y realizar búsquedas.

Sin embargo, Edith Pérez señaló que en el encuentro no recibieron un calendario de instalación ni compromisos concretos. Para 2027, la FGE solicitó 32 millones 233 mil 204 pesos para su presupuesto general, pero la propuesta todavía debe ser aprobada por el Congreso y no precisa cuánto se destinará a la nueva dependencia.