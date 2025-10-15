Red de corrupción en PC inició 15 años atrás

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informó que el cese del director de Protección Civil Municipal, Adrián Cortázar Ruiz, junto con otros seis funcionarios, fue tras detectarse una red de corrupción articulada en el primer nivel de la dependencia en la expedición de autorizaciones y licencias de funcionamiento.

De acuerdo con el edil, la Contraloría Municipal documentó irregularidades en múltiples expedientes incompletos e incluso, detectó casos en los que se liberaron permisos sin cumplir los requisitos mínimos, como ocurrió con una gasera que estaba por recibir autorización sin documentación válida, la cual fue clausurada por la Dirección de Comercio.

Galindo detalló que la investigación inició hace más de un mes tras recibir directamente quejas ciudadanas, sobre cobros indebidos y trámites ilegales. La Contraloría municipal confirmó la existencia de al menos dos casos documentados, donde se entregó dinero, uno por 60 mil pesos y otro por 120 mil pesos, que derivaron en denuncias formales y en la separación inmediata del personal involucrado.

Actualmente, el Ayuntamiento mantiene bajo observación más de 20 expedientes, la mayoría relacionados con licencias de funcionamiento de giros con riesgo principalmente, como gaseras, establecimientos que almacenan químicos y empresas de la Zona Industrial, aunque confirmó que la investigación continúa.

El alcalde explicó que existía un esquema de corrupción tenía al menos “10 o 15 años” operando a través de gestores controlados por la propia dependencia, quienes cobraban por tramitar las autorizaciones. Subrayó que ese modelo fue “roto de manera fulminante” y llamó a la ciudadanía a realizar directamente sus trámites sin intermediarios.

“Aunque el director bajo protesta de decir verdad, decía que su empresa no era gestora, ahora descubrimos que también era gestora”.

Galindo Ceballos aseguró que la investigación continuará “hasta donde tope”, con posibilidad de que se presenten denuncias penales adicionales y adelantó, que habrá nuevos movimientos en su gabinete.