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Pega a ecosistema automotriz el "frenón" en plantas de VW

Volkswagen cerrará tres plantas en Alemania y recortará 55 mil empleos globalmente, afectando la producción en Puebla y San Luis Potosí.

Por Martín Rodríguez

Septiembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Pega a ecosistema automotriz el "frenón" en plantas de VW
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      El aviso del cierre de operaciones de tres plantas de Volkswagen en Alemania y el recorte de 55 mil empleos a nivel mundial, incluyendo algunos en la planta de Puebla por reducción de producción de automóviles, afectará el ecosistema general de la proveedora de autopartes, advirtió Alberto Rosales, presidente del Clúster Automotriz.

      Impacto en la cadena de proveeduría local

      Dijo que el problema de baja producción de Volkswagen afecta todas las cadenas de suministro y por supuesto impactará en las cadenas de proveeduría de San Luis Potosí. Sin embargo, esa es una realidad que se está viviendo por la vinculación de la tecnología a la producción automotriz.

      Explicó que este recorte irá ligado a la pérdida de 50 mil o cien mil empleos por incorporación de tecnologías y la producción exclusiva de nuevos modelos.

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      Producción y estrategia de Volkswagen

      Dijo que de Volkswagen ya se sabía algo de la baja en la producción, porque en 2025 produjo 334 mil unidades mientras que en 2024 produjo 384 mil, lo que representa una baja muy importante, que a su vez es el reflejo de lo que está sucediendo con la empresa alemana a nivel mundial. Volkswagen Puebla ha venido en bajada de producción con la reducción de un turno anunciado para 2026.

      Añadió que la empresa se está enfocando en los productos y plataformas que están generando mayor penetración en el mercado, lo que pretende ser que la empresa sea más competitiva no solo por los productos, sino por sus posicionamiento a nivel global.

      Recordó que hay una gama muy importantes de automóviles que genera mayores costos en la cadena de producción, y eso es independiente de las políticas internacionales y de Estados Unidos para el proteccionismo.

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