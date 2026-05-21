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Laura Itzel Castillo recibe a presidente europeo en Senado

La visita oficial se realiza en el contexto de la firma del Acuerdo Global Modernizado.

Por El Universal

Mayo 21, 2026 01:59 p.m.
A
Laura Itzel Castillo recibe a presidente europeo en Senado

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 21 (EL UNIVERSAL).- El presidente del Consejo Europeo,

António Luís Santos da Costa
, arribó

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a la sede del Senado para la sesión solemne donde será recibido en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
La presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Laura Itzel Castillorecibió al funcionario europeo y lo llevó al Patio del Federalismo para la Fotografía oficial.
La sesión solemne forma parte de su visita oficial a México en el marco de la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

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