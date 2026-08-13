Faltó análisis técnico en reforma electoral: Rita Ozalia
La dirigente estatal de Morena cuestionó que los cambios avanzaran sin la opinión del CEEPAC
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La dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, señaló que faltó análisis técnico en la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado, uno de los principales argumentos detrás del voto en contra de las diputadas y diputados de su partido.
Rodríguez cuestionó que los cambios fueran procesados sin contar con la opinión técnica del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y sin evaluar previamente los alcances de la reforma electoral que había sido aprobada apenas unas semanas antes.
La dirigente sostuvo que Morena no está en contra de revisar los tiempos de precampaña, pero consideró que una modificación de este tipo requería mayor análisis, diálogo y responsabilidad.
También señaló que las reglas electorales no deben construirse pensando en una elección, un partido o una persona, sino garantizar certeza y condiciones equitativas para todas las fuerzas políticas y candidaturas.
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Otro de los cuestionamientos fue que no pueden tratarse de la misma manera procesos electorales con características distintas. Rodríguez explicó que una elección a la gubernatura implica los 59 municipios de San Luis Potosí, por lo que sus condiciones son diferentes a las de una diputación local o un ayuntamiento.
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Galindo cuestiona también los cambios en requisitos para la Fiscalía General y pide claridad en los objetivos de las reformas.
Además, planteó que cualquier modificación debe proteger los derechos de las candidaturas independientes y evitar cambios que puedan limitar su participación.
Con estos argumentos, Rita Ozalia sostuvo la postura de Morena frente a una reforma que, a juicio del partido, requería mayor revisión antes de ser aprobada.
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