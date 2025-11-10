logo pulso
"VERTEX CLINICAL RESEARCH DE MÉXICO" CENTRO DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

SLP

Refuerzan acciones contra quema de basura en Pozos

Práctica que pone en riesgo la salud y el medio ambiente, señala Protección Civil

Por Samuel Moreno

Noviembre 10, 2025 03:00 a.m.
El Gobierno Municipal de Villa de Pozos intensificó las acciones para frenar la quema de basura en distintos puntos de la localidad, luego de que la Dirección de Protección Civil atendiera más de 20 reportes durante el último mes relacionados con esta práctica que pone en riesgo la salud y el medio ambiente.

Miguel Ángel Llanas Texón, titular de la dependencia, informó que las zonas con mayor incidencia son: Camino a Los Borregos, Ciudad Satélite, Santa Rita y Las Mercedes, donde personal municipal realiza recorridos de supervisión y atención inmediata para inhibir estas actividades.

El funcionario detalló que cerca del 80 por ciento de los casos corresponden a personas que queman llantas o cables en pastizales y áreas con maleza seca con el propósito de obtener cobre, acción que provoca incendios de rápida propagación y afecta tanto a la población como al entorno natural.

-“Exhortamos a las y los habitantes de Villa de Pozos a evitar la quema de basura y utilizar los sitios de disposición adecuados, ya que el humo tóxico que se genera tiene consecuencias directas en la salud y contribuye a la contaminación atmosférica”, señaló Llanas Texón.

Protección Civil Municipal reiteró que continuará con los operativos de vigilancia y campañas de concientización para reducir los riesgos y fomentar prácticas responsables en el manejo de residuos.

