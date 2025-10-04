Refuerzan inspecciones de protección civil tras muerte de militante del PAN
Autoridades buscan garantizar medidas de seguridad en partidos políticos e instituciones privadas para prevenir accidentes y emergencias
Tras el fallecimiento de un militante en la sede estatal del Partido Acción Nacional (PAN), presuntamente por un infarto durante un evento multitudinario, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), anunció el reforzamiento de las inspecciones en materia de seguridad en instituciones privadas y partidos políticos.
Ordaz Flores explicó que las revisiones se enfocarán en verificar medidas de seguridad, capacitación en protección civil, disponibilidad de salidas de emergencia, colocación de extintores y otros aspectos clave para garantizar la seguridad de los asistentes.
Además, destacó que la CEPC capacita semanalmente a alrededor de 500 personas en distintos rubros de protección civil, con el objetivo de que puedan actuar adecuadamente ante situaciones de riesgo y reducir la probabilidad de accidentes.
El funcionario enfatizó que este y otros incidentes ponen de manifiesto la urgencia de atender los exhortos de las autoridades de socorro y auxilio, asegurando que la población sepa cómo actuar mientras llegan los cuerpos de emergencia.
