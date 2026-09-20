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Refuerzan protocolos de seguridad en escuelas de SLP

La SEGE estableció medidas para el ingreso y la salida del alumnado

Por Pulso Online

Septiembre 20, 2026 08:49 a.m.
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Refuerzan protocolos de seguridad en escuelas de SLP
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      La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que mantiene bajo revisión los protocolos de seguridad y actuación en los planteles educativos de San Luis Potosí.

      Las medidas contemplan capacitación, vigilancia y coordinación entre personal escolar, madres, padres de familia y tutores. Estas acciones se desarrollarán durante el ciclo escolar mediante los Comités de Participación Social.

      La titular de la dependencia, Deysi Maribel López Sierra, pidió a las familias respetar los horarios y llegar con anticipación a las escuelas.

      Durante el ingreso, los responsables deberán permanecer con los menores hasta que las instalaciones sean abiertas. A la salida, el personal no podrá entregar a los alumnos a personas que no estén autorizadas o que se encuentren bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia.

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      Los planteles también podrán establecer horarios escalonados de salida para facilitar la entrega segura de los estudiantes.

      En caso de registrarse una situación de riesgo, el protocolo indica que el alumnado deberá permanecer resguardado dentro de las aulas y mantenerse alejado de puertas y ventanas.

      El personal escolar tendrá que verificar que los estudiantes se encuentren seguros y solicitar inmediatamente la intervención de las autoridades correspondientes.

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