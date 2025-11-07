Registro sin tapa pone en peligro a los peatones
Coinciden que seguramente fue robada por ser de metal
En el municipio de la capital, zona norte, el robo de una tapa metálica de un registro pone en peligro a peatones que transitan por la banqueta en el cruce de las calles Camino Real a Pinos y Río Tampaón, ruta muy transitada ya que conecta directamente a varias colonias con la importante avenida Muñoz.
Lo que antes era una tapa de metal, ahora es un hoyanco ubicado justo en la esquina de la acera, en cuyo diámetro podría caer un infante, un perro o provocar la caída de alguna persona adulta mayor o no, con consecuencias lamentables como heridas o incluso alguna fractura ósea.
Lo más seguro, de acuerdo con comerciantes y residentes de la zona, es que esa tapa haya sido robada para la venta de metal por kilo, sin embargo, ahora lo importante y urgente es “tapar el pozo antes de que caiga el niño”.
La dependencia o autoridad responsable de ese registro podría considerar el uso de materiales como el plasticreto para reponer la tapa, ya que este material no tiene valor alguno para la venta y por tanto, no resulta atractivo para los ladrones.
El robo de tapas y otros objetos metálicos que forman parte de la infraestructura y mobiliario urbano sigue siendo un problema generalizado en la ciudad que, a final de cuentas, perjudica más que nada a la población usuaria de las calles y banquetas en las diferentes colonias de la mancha urbana.
