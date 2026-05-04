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Regresa con fuerza el calor a las cuatro regiones de SLP

Golpea onda de calor a San Luis Potosí; alertan por riesgo de incendios

Por El Universal

Mayo 04, 2026 07:07 a.m.
A
Regresa con fuerza el calor a las cuatro regiones de SLP

Una onda de calor provocada por un sistema de alta presión mantendrá temperaturas elevadas este lunes en las cuatro regiones del estado, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil, que además advirtió sobre condiciones favorables para incendios forestales y urbanos.

El pronóstico indica que la Zona Huasteca y la Zona Media serán las más calurosas, con máximas de hasta 37 grados Celsius, mientras que en la Zona Centro y el Altiplano se esperan temperaturas de hasta 35 grados.

En cuanto a las mínimas, se prevén 18 grados en la Huasteca, 15 en la Zona Media, 12 en el Altiplano y 11 grados Celsius en la Zona Centro.

Ante el incremento de las temperaturas, autoridades exhortaron a la población a evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y extremar cuidados en menores de edad y adultos mayores, además de prevenir cualquier situación que pueda detonar incendios.

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