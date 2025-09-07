Regulará la SSPC el uso de los“razers”

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, señaló que ante la presencia de vehículos tipo “razer” se debe cumplir con la regulación de cualquier tipo de vehículo automotor.

Detalló que se han registrado unidades de este tipo de vehículos que circulan sin placas, por lo que adelantó que esta clase de vehículos fueron incluidos en la propuesta del nuevo Reglamento de Tránsito, próximo a aprobarse en el Cabildo a fin de que cumplan con una serie de normas.

“Lo que estamos haciendo es que tendrán que cumplir con algunas normativas que de alguna y otra forma incluye también aspectos en el orden estatal como es el tema de placas, como es el tema de tarjetas de circulación, si no traen luces no podrán circular en ninguna vía”.

El comisario municipal consideró que existe un desconocimiento generalizado con respecto a la normativa que deben cumplir estos vehículos automotor, puesto que estos son fabricados para circular en cerros o en zonas de terracería.

Sin embargo, consideró que este fenómeno se ha convertido en una moda debido a lo económicos que resulta su adquisición, lo que ha generado su circulación en cualquier vía sin un mayor control de velocidad.

“Inclusive hay quienes les adaptan bocinas, sonido, luces y bueno, pues todo eso lo hemos regulado, inclusive hemos hecho detenciones de algunos que también van circulando a veces en las caravanas”, concluyó.