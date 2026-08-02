Renueva el INE 16 mil credenciales

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Más de 16 mil credenciales para votar dejaron oficialmente de estar en circulación en San Luis Potosí, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó el proceso de destrucción de documentos que habían perdido su vigencia o fueron reemplazados por sus titulares durante distintos trámites registrales.

En total fueron eliminadas 16 mil 571 credenciales correspondientes al segundo trimestre de 2026. La depuración forma parte de las acciones permanentes del Registro Federal de Electores para mantener actualizado el padrón electoral y evitar que identificaciones sin validez continúen en resguardo o puedan ser utilizadas de manera indebida.

La mayoría de los plásticos destruidos fueron entregados por la propia ciudadanía al renovar su credencial por vencimiento, cambio de domicilio o reposición. Al procedimiento también se incorporaron aquellas identificaciones recuperadas en la vía pública o recibidas por la Junta Local Ejecutiva tras haber sido extraviadas.

La destrucción del material se llevó a cabo una vez concluida la sesión de la Comisión Local de Vigilancia, encabezada por el vocal del Registro Federal de Electores, Leoncio Ricardo Moreno Castrellón, con la participación de representantes de los partidos políticos acreditados ante el organismo, quienes dieron seguimiento al desarrollo del procedimiento.

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Como parte de la verificación previa, las representaciones partidistas revisaron una muestra equivalente al 20 por ciento del total de las credenciales incluidas en el lote, un mecanismo contemplado en la normatividad electoral antes de autorizar su trituración y concluir formalmente el proceso de baja de estos documentos.