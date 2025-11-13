logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Renuncia concejal presidenta de Pozos

Argumenta motivos personales que le impiden continuar en el cargo

Por Redacción

Noviembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Renuncia concejal presidenta de Pozos

La concejal presidenta de Villa de Pozos, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo, presentó formalmente su renuncia ante el Congreso del Estado, argumentando motivos personales que le impiden continuar en el cargo.

En un oficio dirigido a la LXIV Legislatura, Rivera Acevedo informó que deja la encomienda para la que fue nombrada para el periodo 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2027, según el Decreto Legislativo 1083 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 16 de agosto de 2024.

Pidió que la asamblea someta su renuncia a consideración “a fin de que, una vez aprobada, surta sus efectos y, en consecuencia, se nombre a una nueva persona Concejal Presidente del referido municipio”.

La ahora exfuncionaria agradeció la confianza que recibió para encabezar el primer Concejo Municipal de Villa de Pozos y aseguró que mantendrá su respeto institucional y compromiso con el fortalecimiento de la vida democrática. El documento fue recibido por el Congreso el 11 de noviembre de 2025, a las 11:20 horas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Con su salida, queda en manos de la Legislatura definir quién asumirá la presidencia del Concejo en el municipio más reciente del estado.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fast track a inciativa de censura
Fast track a inciativa de censura

Fast track a inciativa de censura

SLP

Daniel Ortiz

Propuesta de Héctor Serrano sobre IA, que pone en riesgo libertad de expresión, pasa hoy a comisión para votarse esta semana

Reconoce el Alcalde a lo mejor del deporte con Premio Municipal 2025
Reconoce el Alcalde a lo mejor del deporte con Premio Municipal 2025

Reconoce el Alcalde a lo mejor del deporte con Premio Municipal 2025

SLP

Redacción

En la Plaza de Aranzazú, los mejores atletas recibieron el máximo galardón capitalino

Con irregularidades en obra pública, 35 municipios: IFSE
Con irregularidades en obra pública, 35 municipios: IFSE

Con irregularidades en obra pública, 35 municipios: IFSE

SLP

Leonel Mora

Inicia Automotive Connection Potosí
Inicia Automotive Connection Potosí

Inicia Automotive Connection Potosí

SLP

Martín Rodríguez