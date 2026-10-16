Titular de CEA no entiende fórmula para tarifas de agua: Galindo

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El alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del Interapas, Enrique Galindo Ceballos, afirmó que el titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, fue el único que no entendió la propuesta de cuotas y tarifas del organismo para 2027, luego de que el funcionario estatal votó en contra al considerar que lo aprobado carece de justificación técnica y económica.

Galindo sostuvo que Martínez Sánchez no entendió la fórmula de actualización tarifaria discutida en la Junta de Gobierno, pese a que, aseguró, se le explicó que la propuesta busca mantener el mismo esquema aprobado en años anteriores.

Incluso, afirmó que el titular de la CEA utilizó el término "duplicar" durante la sesión, lo que atribuyó a una interpretación equivocada de la iniciativa. "El que confundió el concepto fue el titular de la CEA, ahí en la mesa, en la Junta de Gobierno", declaró.

El alcalde explicó que la propuesta contempla indexar las tarifas al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), con un tope de 8 por ciento, por lo que el ajuste dependería del comportamiento de la inflación y no implicaría necesariamente un aumento de esa magnitud. Aseguró que el mismo mecanismo se aplicó en 2025 y 2026 y que el planteamiento para el próximo año busca conservar las condiciones vigentes, aunque la iniciativa deberá pasar por la revisión del Congreso del Estado.

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"Yo le propuse al Congreso la misma fórmula del año pasado", insistió Galindo, quien sostuvo que la actualización no puede rebasar el límite establecido y que el porcentaje final podría ser menor.

Añadió que el crecimiento de las tarifas debe mantenerse en niveles similares a la inflación para evitar desequilibrios financieros en el organismo operador.

El posicionamiento del alcalde contrasta con las objeciones de Martínez Sánchez, quien cuestionó que se plantee un ajuste de hasta 8 por ciento sin garantías de mejora en el servicio, mientras persisten problemas de abastecimiento.

Galindo también criticó que la discusión haya derivado en una confrontación política y señaló que quienes votaron contra la propuesta tarifaria también rechazaron los siete incentivos fiscales incluidos en la iniciativa. "Esta politización excesiva en el tema del agua va a traer más daños que beneficios", advirtió.