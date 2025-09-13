logo pulso
“Reparan daños tras irregularidades en Cobach”

Por Rubén Pacheco

Septiembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
“Reparan daños tras irregularidades en Cobach”

Algunas de las denuncias presentadas por el Colegio de Bachilleres (Cobach), se han resuelto con la reparación del pago y el perdón de la institución, informó 

María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En días pasados, el subsistema educativo reveló que continúan abiertas diversas carpetas de investigación relacionadas con presuntas irregularidades detectadas durante la administración pasada y la actual.

La fiscal general dijo que, dado que algunas de los casos corresponden a la interposición de querella, se lograron acuerdos entre las dos partes a través del Centro de Conciliación.

Confirmó que el Cobach ha presentado diferentes querellas, las cuales continúan en proceso de integración para seguir robusteciendo los medios de prueba.

Añadió que la Fiscalía mantiene las indagatorias de diferentes carpetas de investigación, relacionadas con otras instituciones de la administración pública estatal.

Sin embargo, atajó que, por una cuestión de secrecía acerca de los asuntos a cargo del Ministerio Público competente, no puede divulgar el avance y las acciones obtenidas hasta el momento.

