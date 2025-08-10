Repartió el Interapas 1.19% de agua en pipas

Durante el segundo trimestre del 2025, el 1.19 por ciento de los usuarios del Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) fueron suministrados mediante pipas.

Según el Segundo Informe Trimestral del Interapas, correspondiente al periodo de abril a junio del 2025, el organismo reportó un total de 27 millones 53 mil 914 metros cúbicos de agua potable producida, de los cuales 323 mil 860 metros cúbicos fueron suministrados mediante pipas.

Esto representa un total de 17 mil 359 viajes y el volumen antes referido que benefician un promedio de 161 mil 930 habitantes, que equivale a 44 mil 981 familias.

Asimismo se registró un incremento con respecto al anterior trimestre del año cuando se registró que el 0.94 por ciento de los usuarios eran suministrados mediante pipas, lo que implicó un total de 12 mil 930 viajes y un volumen de 248 mil 320 metros cúbicos que beneficiaron a un promedio de 124 mil 160 habitantes, que equivale a 34,489 familias, tan solo en los tres primeros meses del año.

Cabe resaltar que durante este periodo el Interapas reportó una cobertura de agua potable del 83.60 por ciento, en el primer trimestre fue del 93.9 por ciento, con un total de 411 mil 659 y 1 millón 239 mil 30 habitantes en los municipios de jurisdicción del organismo, lo que representa una dotación de agua de 239.91 litros por habitante por día.

Ante esto el Interapas reconoció en su informe que el 37.28 por ciento de la población del Municipio de San Luis Potosí, presenta problema de escasez de agua potable, cuando las potabilizadoras dejan de operar por falta de captación de agua en las presas, cuando el Realito deja de mandar agua y el 40 por ciento de la población de Soledad de Graciano Sánchez, por infraestructura hidráulica obsoleta.