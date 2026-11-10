Réplica de tilma de Juan Diego recorre la Diócesis

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Por templos, parroquias, colegios particulares y áreas de devoción y filiación católica, los feligreses conocerán de cerca una réplica de la tilma de la Virgen de Guadalupe que recorrerá toda la Diócesis de San Luis Potosí, para concluir su exhibición y veneración hasta el 12 de diciembre de 2031.

Desde que los obispos de México determinaron enviar réplicas de la tilma a las diócesis del país, en el caso de San Luis Potosí va de un lugar a otro y por ejemplo la llevan a casas de religiosas, a alguna parroquia, es presentada en algunos eventos diocesanos o en su caso puede ir a todas las parroquias y comunidades a lo largo de los años que faltan para la celebración del quinquicentenario.

Frecuentemente siguen un protocolo que se llama "novena intercontinental", en la que rezan rosario, participan en oraciones y hacen acompañamiento a la réplica de la que se encuentra en la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México.

Podrán recibir la tilma las 121 parroquias, los diferentes templos, comunidades religiosas e incluso los colegios católicos.

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La presencia de la tilma incluye el recuento histórico que la Iglesia Católica presenta como la fecha de aparición de la Virgen de Guadalupe al pie del Cerro del Tepeyac, descubierta por Juan Diego el 12 de diciembre de 1631.