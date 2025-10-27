Reporta Pozos una ocupación hotelera de 69 por ciento

Aunque el sector de hospedaje es todavía pequeño en Villa de Pozos, en comparación con el del municipio de la capital, la Dirección de Turismo del gobierno poceño ya está generando cifras de ocupación y derrama económica de eventos a partir de julio de este año.

La titular del área, Aurora Zamora Vázquez, informó que, entre julio y septiembre, la ocupación hotelera en el nuevo municipio alcanzó el 69 por ciento de los cuartos disponibles, aunque no definió este segundo dato o el número de establecimientos que operan en la demarcación.

Además, refirió que eventos recientes como las actividades artísticas y culturales del periodo vacacional de agosto; las festividades patrias de septiembre y la propia Feria Regional de Villa de Pozos 2025, generaron una derrama económica general de al menos 10 millones de pesos en beneficio de diversos sectores de la población.

Los datos se presentaron en la más reciente sesión del Consejo Consultivo de Turismo, organismo municipal en el que participan representantes del gobierno local, de la iniciativa privada y del sector social que busca generar estrategias de promoción turística para Villa de Pozos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Actualmente, los hoteles y moteles que operan en Pozos lo hacen principalmente sobre la lateral de la carretera 57.

Al interior de la cabecera municipal no existe algún negocio que permita a las y los visitantes pernoctar en el centro urbano del nuevo municipio.