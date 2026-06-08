Reportan 57% de ocupación hotelera en Villa de Pozos

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La Dirección de Turismo de Villa de Pozos informó que, durante mayo, la ocupación hotelera de este municipio fue de 57 por ciento y que en dicho periodo se recibieron a seis mil 520 turistas quienes, en conjunto, generaron una derrama económica de 11.6 millones de pesos.

La dependencia a cargo de Aurora Zamora Vázquez reveló que durante el mes recién concluido se mantuvieron porcentajes sostenidos en la ocupación hotelera, "reflejo de la confianza de visitantes, viajeros de negocios y turistas que eligen nuestro municipio como destino".

Del total de visitantes, seis mil 142 fueron nacionales (94.2 por ciento) y 378 de procedencia extranjera (5.8 por ciento). Para Turismo Municipal, dichas visitas se tradujeron en "una importante derrama económica que beneficia directamente a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios locales".

Turismo seguirá trabajando "de la mano con el sector turístico para fortalecer la promoción de Villa de Pozos, generar nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo económico de nuestra comunidad, impulsando un crecimiento que favorezca a todas y todos".

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