Reportan 57% de ocupación hotelera en Villa de Pozos
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La Dirección de Turismo de Villa de Pozos informó que, durante mayo, la ocupación hotelera de este municipio fue de 57 por ciento y que en dicho periodo se recibieron a seis mil 520 turistas quienes, en conjunto, generaron una derrama económica de 11.6 millones de pesos.
La dependencia a cargo de Aurora Zamora Vázquez reveló que durante el mes recién concluido se mantuvieron porcentajes sostenidos en la ocupación hotelera, "reflejo de la confianza de visitantes, viajeros de negocios y turistas que eligen nuestro municipio como destino".
Del total de visitantes, seis mil 142 fueron nacionales (94.2 por ciento) y 378 de procedencia extranjera (5.8 por ciento). Para Turismo Municipal, dichas visitas se tradujeron en "una importante derrama económica que beneficia directamente a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios locales".
Turismo seguirá trabajando "de la mano con el sector turístico para fortalecer la promoción de Villa de Pozos, generar nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo económico de nuestra comunidad, impulsando un crecimiento que favorezca a todas y todos".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Mario Delgado defiende avances de la 4T en educación pública
PULSO
El Decreto de Movilidad Laboral 2025 ha facilitado el cambio de centro de trabajo para 75 mil maestros.
MC propone anular elecciones por nexos con el crimen organizado
Pulso Online
Plantea más debates obligatorios, auditorías patrimoniales a candidatos y cambios en el reparto de financiamiento a partidos
Adultos mayores, en la mira de fraudes digitales
Pulso Online
Iniciativa busca reconocer como violencia digital la suplantación de identidad, amenazas y difusión indebida de datos personales