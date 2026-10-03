Amenazas en escuelas en la entidad fueron bromas: SSPC

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Después que dos exestudiantes de una secundaria en la ciudad de Torreón, Coahuila ingresaron a un plantel educativo para asesinar a una docente y herir a varios escolares, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que este año se han atendido reportes de presuntas amenazas en planteles escolares, sin embargo, durante la intervención se determina que todo se trató de un comentario o broma entre los alumnos.

SSPC reporta falsas amenazas en escuelas de Coahuila

Describió que se detectaron pintas en los baños y comentarios entre alumnos reportados a los maestros, cuyas situaciones al final quedan descartadas por los propios estudiantes que le refirieron que se trató de bromas o dichos sin fundamento.

Por lo tanto, el mando policial matizó que la dependencia estatal no ha considerado la aplicación de un esquema especializado de contención con los alumnos.

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Vigilancia cibernética para prevenir amenazas escolares

Sin embargo, el funcionario precisó que la Policía Cibernética realiza ciberpatrullajes en redes sociales, a fin de identificar posibles amenazas que pudieran vulnerar la integridad física de las comunidades escolares.

"Claro que nos preocupan estos temas. Deberíamos hacer un análisis retrospectivo de qué fue la circunstancia que desencadenó este hecho, y nosotros también poder descubrir dónde enfocarnos y poder prevenir este tipo de eventos", exteriorizó.