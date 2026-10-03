logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Amenazas en escuelas en la entidad fueron bromas: SSPC

Tras ataque en Torreón, refuerzan la prevención de violencia en planteles

Por Rubén Pacheco

Octubre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Amenazas en escuelas en la entidad fueron bromas: SSPC
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Después que dos exestudiantes de una secundaria en la ciudad de Torreón, Coahuila ingresaron a un plantel educativo para asesinar a una docente y herir a varios escolares, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que este año se han atendido reportes de presuntas amenazas en planteles escolares, sin embargo, durante la intervención se determina que todo se trató de un comentario o broma entre los alumnos.

      SSPC reporta falsas amenazas en escuelas de Coahuila

      Describió que se detectaron pintas en los baños y comentarios entre alumnos reportados a los maestros, cuyas situaciones al final quedan descartadas por los propios estudiantes que le refirieron que se trató de bromas o dichos sin fundamento.

      Por lo tanto, el mando policial matizó que la dependencia estatal no ha considerado la aplicación de un esquema especializado de contención con los alumnos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Vigilancia cibernética para prevenir amenazas escolares

      Sin embargo, el funcionario precisó que la Policía Cibernética realiza ciberpatrullajes en redes sociales, a fin de identificar posibles amenazas que pudieran vulnerar la integridad física de las comunidades escolares.

      "Claro que nos preocupan estos temas. Deberíamos hacer un análisis retrospectivo de qué fue la circunstancia que desencadenó este hecho, y nosotros también poder descubrir dónde enfocarnos y poder prevenir este tipo de eventos", exteriorizó.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Funcionarios capitalinos, involucrados en choque dentro del Tangamanga I
        Funcionarios capitalinos, involucrados en choque dentro del Tangamanga I

        Funcionarios capitalinos, involucrados en choque dentro del Tangamanga I

        SLP

        Rolando Morales

        Una camioneta fue impactada en un árbol la tarde del pasado jueves

        Congresistas de SLP ya piensan en el siguiente cargo
        Congresistas de SLP ya piensan en el siguiente cargo

        Congresistas de SLP ya piensan en el siguiente cargo

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Estos son las aspiraciones de algunos diputados y diputadas de Morena y el PAN en funciones

        Descarta EGC que obra vial interrumpa fiesta del Saucito
        Descarta EGC que obra vial interrumpa fiesta del Saucito

        Descarta EGC que obra vial interrumpa fiesta del Saucito

        SLP

        Rolando Morales

        El alcalde detalló la estrategia para evitar interrupciones durante la celebración patronal

        PVEM ve con temor lo que estamos haciendo: Galindo
        PVEM ve con temor lo que estamos haciendo: Galindo

        PVEM "ve con temor lo que estamos haciendo": Galindo

        SLP

        Rolando Morales

        También cuestionó que se critiquen sus expresiones en el pasado informe y que ellos sí puedan "hacer lo que sea"