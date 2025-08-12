logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Repudia AN estatal la reforma electoral

El blanquiazul advierte que divulgará su contenido e implicaciones

Por Samuel Moreno

Agosto 12, 2025 03:00 a.m.
A
Repudia AN estatal la reforma electoral

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Rodríguez Hernández, manifestó su rechazo a los ejes principales de la propuesta de reforma electoral impulsada a nivel federal, al considerar que representan un retroceso democrático y un intento de concentrar el poder político en el gobierno.

En rueda de prensa, Rodríguez Hernández señaló que el PAN participará en foros y plazas públicas para informar a la ciudadanía sobre el contenido y las implicaciones de la reforma, a fin de que la población ejerza su derecho a opinar y contribuir en su construcción.

Además, indicó que buscarán que las discusiones se realicen en mesas de trabajo tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, para garantizar que se escuchen todas las voces políticas.

La propuesta de reforma contempla tres ejes centrales: la reducción o eliminación del financiamiento público a partidos políticos, la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y una transformación que implicaría la casi eliminación de las diputaciones plurinominales. Rodríguez Hernández subrayó que el PAN no respaldará modificaciones que “atenten contra las instituciones” y, en particular, contra el Instituto Nacional Electoral (INE). “Hoy podemos presumir de elecciones democráticas con un árbitro imparcial que ha cuidado la participación ciudadana y ha protegido que los resultados sean defendibles. No vamos a permitir que se destruya eso”, afirmó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Advirtió que la propuesta parece orientada a debilitar al INE para concentrar nuevamente el control electoral en el Ejecutivo, como ocurría en el pasado cuando la Secretaría de Gobernación organizaba los comicios. “Eso es lo que quiere el gobierno y nosotros vamos a evitarlo”, sentenció.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo
Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

Prohiben apartar estacionamientos cerca de la Fenapo

SLP

Rolando Morales

SSPC realiza un operativo de vigilancia para retirar objetos que obstruyan vialidades y cocheras

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia
Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

Atiende la CEEAV a 70 huérfanos por la violencia

SLP

Rubén Pacheco

Se les brinda atención integral por parte de diversos especialistas

Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías
Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

Debe haber respaldo financiero para las pensiones de policías

SLP

Samuel Moreno

La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco
La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco

La feria no generará baja en venta de los comercios, dice Canaco

SLP

Martín Rodríguez

El titular de la cámara dice que el arribo del turismo abona a la economía