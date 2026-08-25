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Repuntan en julio los casos de tortura

Por Rubén Pacheco

Agosto 25, 2026 03:00 a.m.
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Repuntan en julio los casos de tortura
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      El séptimo mes del 2026 registró el pico más alto en la apertura de carpetas de investigación por el delito en tortura en San Luis Potosí, pues la Fiscalía General del Estado (FGE) inició 18 denuncias.  

      Antes de alcanzar el tope máximo, la institución documentaba un promedio de 6.3 denuncias mensuales presentadas por 

      las víctimas. 

      El año inició con una incidencia de cinco averiguaciones y mantuvo una fluctuación de dos a tres casos más al mes, sin embargo, en julio despuntó en julio hasta llegar a las 18 carpetas 

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      de investigación.

      En comparación con junio, el séptimo mes significó un aumento del 157 por ciento, equivalente a 11 causas penales más, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

      El caso de tres policías de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM) de Soledad de Graciano Sánchez que levantaron y torturaron a dos jóvenes en abril del 2023, se ubica como el asunto más mediático documentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en la Recomendación No.07/2024.

      El 24 de abril del 2023 alrededor de las 9:00 horas cuando regresaban de una entrevista de trabajo, los muchachos fueron abordados por tres agentes policiales de ese municipio, dos mujeres y un hombre, quienes los detuvieron de forma arbitraria, precisa el expediente de queja 3VQU-0059/2023.

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