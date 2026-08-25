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El Mago Pop busca en la NASA inspiración para su mayor ilusión

Antonio Díaz visitó el Centro Espacial Johnson, en Houston, mientras desarrolla un nuevo espectáculo relacionado con el espacio y la tecnología.

Por EFE

Agosto 25, 2026 03:23 p.m.
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El Mago Pop busca en la NASA inspiración para su mayor ilusión
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      Miami (EE.UU.).— El ilusionista español Antonio Díaz, conocido como El Mago Pop, visitó este martes las instalaciones de la NASA en Houston, Texas, mientras trabaja en uno de los proyectos más ambiciosos de su carrera.

      Durante su recorrido por el Centro Espacial Johnson, Díaz ingresó al centro de control utilizado durante las misiones Apolo, donde fue recibido con un panel que decía "Welcome El Mago Pop".

      De acuerdo con un comunicado difundido por su equipo, el artista prepara una nueva ilusión vinculada con el espacio y la tecnología, aunque todavía no se han revelado detalles sobre el espectáculo ni su fecha de presentación.

      El mago agradeció a los ingenieros, técnicos y demás personal de la NASA que compartieron con él información sobre su trabajo.

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      "Para alguien que lleva toda una vida defendiendo que nada es imposible, estar aquí y conocerlos ha sido profundamente emocionante", declaró Díaz.

      El ilusionista retomará en octubre las presentaciones de "Nada es Imposible" en Barcelona. En julio de 2023 llevó este espectáculo a Broadway, en Nueva York, con una temporada en el teatro Ethel Barrymore.

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