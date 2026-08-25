Fox mete "las manos al fuego" por Ruffo, acusado de huachicol

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Ciudad de México.— El expresidente Vicente Fox Quesada expresó su respaldo al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, detenido y acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) de delincuencia organizada y contrabando de combustible.

"Lo quiero mucho, porque meto la mano al fuego por Ernesto Ruffo", declaró Fox este martes durante un encuentro con medios de comunicación en el que también participaron Verónica Ruffo, hija del exmandatario estatal, y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN).

Ruffo permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México, desde su captura, ocurrida el 17 de julio de 2026.

Fox sostuvo, sin presentar pruebas durante el encuentro, que el exgobernador ha sufrido "tortura psicológica" y exigió a las autoridades garantizarle un trato adecuado.

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"Creo, siento y sé que, de alguna manera, lo han torturado psicológicamente con el peor trato que merece un ser humano", afirmó el expresidente panista.

Durante la conferencia también se anunció la ampliación del equipo encargado de la defensa legal de Ruffo, quien en 1989 se convirtió en el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México.

La FGR informó que el exmandatario fue detenido en Ensenada, Baja California, con la participación de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Según la Fiscalía, la captura derivó de una investigación de alta complejidad sobre grandes operaciones de contrabando de combustible. Las indagatorias están relacionadas con Ingemar S.A. de C.V., empresa fundada por Ruffo.

El PAN y el partido Somos México se han pronunciado contra la detención del exgobernador, a quien las autoridades señalan por presuntamente encabezar una red dedicada al robo y contrabando de combustible.