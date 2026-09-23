Repuntan en Villa de Pozos reportes de enjambre de avispas

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En lo que va de septiembre, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos ha atendido 40 reportes por presencia de enjambres de avispas, lo que equivale a casi dos intervenciones diarias (1.8 al día) en viviendas y espacios públicos. La cifra refleja un incremento estacional que ha llevado al área a mantener operativos constantes para retirar los enjambres y trasladarlos a zonas alejadas de la población.

El director de la dependencia, Miguel Ángel Llanas Texon, explicó que estas maniobras se realizan preferentemente durante la noche, cuando la actividad de las avispas disminuye y existen mejores condiciones para efectuar un retiro seguro.

Subrayó que intervenir de día aumenta el riesgo de ataques, por lo que el personal operativo programa la mayoría de los retiros en horarios nocturnos.

Además de enjambres de avispas, Protección Civil también ha recibido reportes de colmenas de abejas, cuyo manejo requiere la participación de apicultores especializados, debido a que las abejas son una especie protegida y su retiro debe realizarse con técnicas de resguardo que permitan conservar la colonia sin afectarla.

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Protección Civil reiteró que ante la presencia de un enjambre es fundamental mantener distancia, conservar la calma y evitar golpear, quemar o manipular los nidos. La recomendación es no intentar retirarlos por cuenta propia y reportar de inmediato a los números de emergencia para coordinar la atención y prevenir incidentes.