logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Repuntan en Villa de Pozos reportes de enjambre de avispas

Por Leonel Mora

Septiembre 23, 2026 03:00 a.m.
A
Repuntan en Villa de Pozos reportes de enjambre de avispas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En lo que va de septiembre, la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos ha atendido 40 reportes por presencia de enjambres de avispas, lo que equivale a casi dos intervenciones diarias (1.8 al día) en viviendas y espacios públicos. La cifra refleja un incremento estacional que ha llevado al área a mantener operativos constantes para retirar los enjambres y trasladarlos a zonas alejadas de la población.

      El director de la dependencia, Miguel Ángel Llanas Texon, explicó que estas maniobras se realizan preferentemente durante la noche, cuando la actividad de las avispas disminuye y existen mejores condiciones para efectuar un retiro seguro.

      Subrayó que intervenir de día aumenta el riesgo de ataques, por lo que el personal operativo programa la mayoría de los retiros en horarios nocturnos.

      Además de enjambres de avispas, Protección Civil también ha recibido reportes de colmenas de abejas, cuyo manejo requiere la participación de apicultores especializados, debido a que las abejas son una especie protegida y su retiro debe realizarse con técnicas de resguardo que permitan conservar la colonia sin afectarla.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Protección Civil reiteró que ante la presencia de un enjambre es fundamental mantener distancia, conservar la calma y evitar golpear, quemar o manipular los nidos. La recomendación es no intentar retirarlos por cuenta propia y reportar de inmediato a los números de emergencia para coordinar la atención y prevenir incidentes.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Construyen Iglesia en tiempo récord
        Construyen Iglesia en tiempo récord

        Construyen Iglesia en tiempo récord

        SLP

        El Universal

        Iglesia de Jesucristo abre templo en San Luis Potosí tras construcción récord de 18 meses.

        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca
        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca

        Cambian a comandante de la GCE en zona huasteca

        SLP

        Huasteca Hoy

        César Enrique Medina Bustos llega desde la región centro para dirigir esa área

        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre
        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre

        Congreso recibe el quinto informe; la glosa será del 15 al 30 de octubre

        SLP

        Pulso Online

        El documento fue distribuido a los 27 diputados. La Jucopo aún debe acordar el formato de las comparecencias con funcionarios estatales.

        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso
        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

        El PRI propone que presidentes rindan de nuevo informe en Congreso

        SLP

        El Universal

        La iniciativa incluye respuestas del Ejecutivo a preguntas de grupos parlamentarios.