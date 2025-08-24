Requiere la entidad enseñanza en nuevas tecnologías: Aderiac

La transformación tecnológica en las industrias locales, exige que los programas de formación académica se orienten hacia áreas vinculadas con la automatización, la electrónica y la programación especializada, consideró Daniel Escobedo Uribe, presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Ejecutivos de la Gestión del Talento Humano (Aderiac).

Explicó que, aunque este proceso de transición no se da de manera inmediata en todas las empresas, debido a la inversión que requiere, aquellas que ya han comenzado a implementarlo demandan perfiles profesionales mucho más técnicos. Entre ellos, mencionó las áreas de mecatrónica, electrónica, programación PLC, así como el manejo y programación de CNC’s automáticos.

“Esa es la parte donde yo recomendaría que se orienten, porque son las nuevas carreras que se van a necesitar; todo ese personal se va a enfocar en esas áreas”, puntualizó.

En cuanto a la vinculación institucional, Escobedo Uribe destacó que Aderiac mantiene una coordinación estrecha con diversas autoridades municipales de la entidad, entre ellas con la Dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Soledad, así como con la Secretaría de Desarrollo Económico municipal.

Precisó que actualmente trabajan en un convenio de colaboración que está próximo a formalizarse, con el objetivo de fortalecer la relación entre el sector público y los ejecutivos de recursos humanos. La finalidad, dijo, es hacer llegar información estratégica sobre la demanda de perfiles y competencias profesionales a las empresas ubicadas en la zona industrial.

“Ya estamos trabajando en conjunto y estamos a punto de firmar un convenio de colaboración para aumentar precisamente esa colaboración y hacer llegar toda esta información que ustedes tienen aquí en Soledad, hacerla llegar a nuestros socios en la zona industrial”, señaló.