logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El Congreso plantea más requisitos para ser fiscal general

El periodo para ocupar la Fiscalía será de siete años sin reelección en San Luis Potosí.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 11, 2026 03:00 a.m.
A
El Congreso plantea más requisitos para ser fiscal general
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La persona que busque encabezar la Fiscalía General del Estado (FGE) enfrentará nuevos requisitos y restricciones, entre ellos no tener antecedentes de violencia contra las mujeres, delitos sexuales, adeudos alimentarios ni determinadas sanciones administrativas.

      Requisitos específicos para la Fiscalía General

      El dictamen fue votado este 10 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero el documento publicado en la Gaceta Legislativa señala que fue emitido y aprobado el 6 de agosto, fecha que también aparece en las firmas de la votación.

      La propuesta modifica el artículo 122 Bis de la Constitución estatal para dejar de vincular los requisitos de la Fiscalía con los establecidos para una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia y crear condiciones específicas para el cargo.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Restricciones y condiciones para aspirantes

      Entre ellas se contempla un periodo de siete años sin posibilidad de reelección, una edad mínima de 35 años, título y cédula profesional de Derecho con al menos cinco años de antigüedad y residencia de dos años en San Luis Potosí.

      El proyecto de reforma establece que no podrán ocupar la Fiscalía quienes tengan una sentencia condenatoria firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos contra la libertad, seguridad o normal desarrollo psicosexual. Tampoco quienes aparezcan en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, hayan sido sancionadas por faltas administrativas graves o estén inhabilitadas como servidoras o servidores públicos.

      TE PUEDE INTERESAR

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava
        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        Arranca construcción del puente Jacobo Payán-Salvador Nava

        SLP

        Pulso Online

        La obra tendrá una longitud de 500 metros y busca agilizar la circulación hacia la Zona Industrial y la salida a Guadalajara

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias
        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        Cierres viales al poniente de la ciudad por lluvias

        SLP

        PULSO

        Se reportan niveles considerables de agua en Río Santiago, generando tráfico lento

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar
        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        Secretaría de la Mujer reporta baja en casos de violencia familiar

        SLP

        Rubén Pacheco

        En el primer semestre de 2026, registró 5 mil 025 denuncias, un 3% menos que en 2025

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso
        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        Roxanna Hernández, del PVEM, dejará su curul en Congreso

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Argumentó motivos personales; Yaniria Santiago asumirá como legisladora suplente