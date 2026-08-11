El Congreso plantea más requisitos para ser fiscal general
El periodo para ocupar la Fiscalía será de siete años sin reelección en San Luis Potosí.
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La persona que busque encabezar la Fiscalía General del Estado (FGE) enfrentará nuevos requisitos y restricciones, entre ellos no tener antecedentes de violencia contra las mujeres, delitos sexuales, adeudos alimentarios ni determinadas sanciones administrativas.
Requisitos específicos para la Fiscalía General
El dictamen fue votado este 10 de agosto por la Comisión de Puntos Constitucionales, pero el documento publicado en la Gaceta Legislativa señala que fue emitido y aprobado el 6 de agosto, fecha que también aparece en las firmas de la votación.
La propuesta modifica el artículo 122 Bis de la Constitución estatal para dejar de vincular los requisitos de la Fiscalía con los establecidos para una Magistratura del Supremo Tribunal de Justicia y crear condiciones específicas para el cargo.
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Restricciones y condiciones para aspirantes
Entre ellas se contempla un periodo de siete años sin posibilidad de reelección, una edad mínima de 35 años, título y cédula profesional de Derecho con al menos cinco años de antigüedad y residencia de dos años en San Luis Potosí.
El proyecto de reforma establece que no podrán ocupar la Fiscalía quienes tengan una sentencia condenatoria firme por violencia familiar, delitos contra las mujeres por razón de género o delitos contra la libertad, seguridad o normal desarrollo psicosexual. Tampoco quienes aparezcan en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, hayan sido sancionadas por faltas administrativas graves o estén inhabilitadas como servidoras o servidores públicos.
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