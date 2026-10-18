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Rescatan ciervo de una vivienda

Por Leonel Mora

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Rescatan ciervo de una vivienda
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      Personal de Protección Civil de Villa de Pozos, con apoyo de la Guardia Civil Municipal, rescató a un ciervo de corta edad que se hallaba dentro de una vivienda de San Nicolás de los Jassos.

      Se trata del primer rescate de esta especie realizado por la corporación, que habitualmente atiende reportes de fauna doméstica y silvestre en la zona.

      El ejemplar fue asegurado y puesto bajo resguardo para su valoración, debido a que los ciervos forman parte de la fauna silvestre protegida en México conforme a la NOM059SEMARNAT2010, que clasifica especies nativas en riesgo y establece lineamientos para su manejo.

      Aunque no se informó si se procedió contra alguna persona por la posesión del animal, la Ley General de Vida Silvestre contempla sanciones para quienes retengan fauna silvestre sin autorización.

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      El ciervo, de acuerdo con la corporación municipal, sería liberado posteriormente en su hábitat natural.

      En los últimos dos años, Protección Civil de Pozos ha atendido numerosos rescates de animales, desde perros y gatos hasta tlacuaches, murciélagos, aves, reptiles y felinos silvestres, además del manejo especializado de colmenas de abejas (otra especie protegida) y el retiro de enjambres de avispas en viviendas y espacios públicos.

      El rescate del ciervo refuerza el llamado de las autoridades para que la población evite retener o manipular fauna silvestre, ya que puede representar riesgos tanto para las personas como para los propios animales. Cualquier avistamiento o ingreso de especies silvestres a viviendas debe reportarse de inmediato al número de emergencia 444 809 25 48.

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