Resguardó Protección Civil Municipal una fiesta multitudinaria

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Personal de Protección Civil de Villa de Pozos, acudió este fin de semana a una fiesta de XV años en San Nicolás de los Jasso debido a que se registró una gran cantidad de asistentes. Se verificó la existencia de medidas de seguridad, presencia de ambulancia y elementos de seguridad privada.

Aunque hubo críticas a la dependencia por "atender un evento privado", gracias a la presencia de sus elementos, la celebración terminó sin incidentes. Por la naturaleza del evento, hubo una presencia mayoritaria de personas jóvenes y se montó un escenario para la presentación de un grupo musical.

Con independencia de que se tratara de un evento particular, Protección Civil estuvo presente por la fuerte concentración de personas, para prevenir los riesgos que acarrean este tipo de aglomeraciones.

A lo largo de la celebración, los elementos estuvieron atentos y con los servicios médicos de la ambulancia a disposición para cualquier emergencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dependencia recomendó a la población en general que, en caso de organizar eventos multitudinarios, se dé aviso con suficiente anticipación a los cuerpos de seguridad para planear y garantizar la seguridad de los sitios a donde concurrirán las y los asistentes.