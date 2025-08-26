logo pulso
Respalda PRI ajustes al calendario electoral

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 26, 2025 03:00 a.m.
A
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis Potosí, se sumó a la propuesta de modificar nuevamente el calendario electoral local, con el fin de que el proceso comience antes del 2 de enero del año de la elección, como lo establece actualmente la ley.

La discusión surge a raíz de la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado en la pasada legislatura, que redujo los tiempos de preparación para la autoridad electoral y los partidos políticos. Dicha modificación fue cuestionada desde su aprobación por diversos actores políticos, al considerar que limitaba la organización de campañas y la fiscalización de recursos.

En este contexto, Alberto Rojo Zavaleta, secretario técnico del Consejo Político Estatal del PRI, expresó que el tricolor respalda la iniciativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), al advertir que los plazos actuales “debilitan la calidad del proceso” y generan desventajas frente al calendario federal.

“Con la reducción drástica de los tiempos se complica la operación electoral. Nuestra postura siempre ha sido que haya una correspondencia con el calendario nacional, pues de lo contrario, se crea una desarmonía que impacta en la organización de las elecciones”, señaló Rojo Zavaleta.

El PRI adelantó que seguirá de cerca las determinaciones del órgano electoral, aunque señaló, que la decisión final dependerá del Congreso del Estado. Con ello, el debate sobre las fechas de inicio del proceso electoral se perfila como uno de los primeros temas en la agenda política rumbo a los próximos comicios en San Luis Potosí.

