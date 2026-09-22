Tras ataques, el PVEM también disfrutará ganar en 2027: Morquecho

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De cara a las elecciones de 2027, el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ignacio Segura Morquecho, respaldó el llamado del gobernador Ricardo Gallardo Cardona a enfrentar a sus opositores en las urnas y afirmó que también disfrutará ganarles en la elección.

"Estaría contento y estaría gozando el hecho de ganarles en las urnas, lo cual con gusto yo también lo disfrutaré", declaró Segura Morquecho al referirse al mensaje que Gallardo Cardona emitió durante su quinto informe de gobierno, donde manifestó que no le causaría mayor placer que ver derrotados a sus opositores en 2027.

El dirigente estatal también coincidió con el gobernador en cuestionar los señalamientos que involucren a su familia. Afirmó que los adversarios políticos "han rebasado en una barrera donde han afectado a la familia o a los seres queridos del gobernador en su persona" y sostuvo que esa situación "rebasa la política" y "no se puede tolerar en ningún momento".

Durante su mensaje político, Gallardo Cardona acusó a sus opositores de utilizar "golpes bajos" y de plantear falsos escenarios de inseguridad y corrupción contra su administración, su partido y su familia. En ese contexto, aseguró que en las elecciones de 2027 la llamada "gallardía" no dará un paso atrás y demostrará "de qué estamos hechos".

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Segura Morquecho defendió además que el gobierno estatal llega a su quinto año con aceptación y actividad, frente a la posibilidad de que una administración llegue a esta etapa desgastada o con intención de concluir.

Afirmó que Gallardo Cardona mantiene proyectos para su sexto año de gobierno y concluyó: "yo creo que hoy veo un gobierno fuerte, veo un partido con alentado".