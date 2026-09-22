Huracán "Polo" alcanza categoría 5; hay alerta en varios estados

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que "Polo" se intensificó a huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, por lo que exhortó a la población de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, especialmente en las zonas costeras y aquellas susceptibles a inundaciones o deslaves, a mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Acciones de la autoridad

Explicó que ante una zona de riesgo y si las autoridades indican evacuar, se deberá salir de inmediato y dirigirse al refugio temporal establecido. Además de no regresar a la vivienda hasta que las autoridades verifiquen que existen condiciones seguras.

También pidió tener preparada una mochila de emergencia con agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, lámpara, radio, baterías, documentos importantes y artículos necesarios para niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y animales de compañía.

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Antes de que se presenten los efectos más intensos, es importante asegurar puertas y ventanas y retirar o fijar objetos que puedan ser desplazados por el viento, como láminas, macetas, muebles de exterior, anuncios y herramientas. Limpiar azoteas, coladeras, canaletas y desagües para facilitar el desalojo del agua.

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Recomendaciones de Protección Civil

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró que mantiene vigilancia permanente, coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, y operación en territorio para fortalecer las acciones de prevención y salvaguarda de la población ante la evolución del huracán "Polo".

Indicó que durante las lluvias y vientos fuertes, se recomienda permanecer en un lugar seguro y alejarse de ventanas, árboles, postes, anuncios, estructuras metálicas y objetos que puedan caer. Evitar salir si no es indispensable.

Pidió no conducir por calles inundadas ni intentar cruzar ríos, arroyos, vados o pasos a desnivel con corriente de agua: "Una corriente aparentemente baja puede tener suficiente fuerza para arrastrar a una persona o un vehículo", advirtió.

Mientras que las personas que viven en zonas de ladera deben estar atentas a grietas en el terreno, desprendimientos de tierra o rocas, inclinación de árboles o postes y cambios repentinos en el flujo de agua. Ante cualquiera de estas señales, se debe abandonar de inmediato la zona de riesgo y atender las indicaciones de Protección Civil.

En las zonas costeras, no ingresar al mar ni realizar actividades acuáticas. Mantenerse alejado de playas, malecones, escolleras, rompeolas, muelles y desembocaduras ante el riesgo de oleaje elevado, mar de fondo y corrientes fuertes. Tampoco deberá acercarse a la costa para observar el oleaje.

El sector pesquero y marítimo debe atender las disposiciones de las Capitanías de Puerto y suspender las actividades cuando así lo determinen las autoridades.

"Asimismo, se exhorta a la población a consultar únicamente los canales oficiales, atender de inmediato cualquier alertamiento emitido por las autoridades y evitar la difusión de información no verificada", señaló en un comunicado oficial.

Ejército aplica Plan DN-III-E en Jalisco y Colima

Integrantes del Ejército y Guardia Nacional (GN) de las comandancias de la V Región Militar, 15/a. y 20/a zonas ubicadas en La Mojonera, Jalisco y Colima aplican el Plan DN-III-E en su fase preventiva en Jalisco y Colima en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Esto con motivo del inicio de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2026, así como el huracán "Polo" que ya es categoría 5.

Los uniformados han realizado las siguientes acciones: orientación ciudadana sobre las medidas de prevención, recorridos de vigilancia en ríos, presas y localidades de alto riesgo.

También han efectuado labores de limpieza y desazolve del sistema de desagüe, identificación de albergues y refugios temporales en caso de requerirse.

Así como, organización del personal militar para la aplicación del Plan DN-III-E en su fase de auxilio.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las recomendaciones emitidas y reportar cualquier situación de emergencia a las autoridades.

La dependencia reiteró su compromiso de salvaguardar el bienestar de la población, contribuyendo con el Gobierno federal para prestar ayuda en el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectada.