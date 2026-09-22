Aleks Syntek recibe peculiar invitación de la Universidad del Perreo

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Aleks Syntek recibió una peculiar invitación de la Universidad del Perreo, institución creada por el reguetonero Wisin, que le ofreció una beca completa para cursar estudios y ocupar un lugar en primera fila durante la clase magistral del semestre.

Invitación oficial y beca otorgada

A través de un comunicado dirigido a Raúl Alejandro Escajadillo Peña, nombre real del cantante, el Comité de Admisiones de la institución aseguró que la decisión fue tomada después de una "rigurosa evaluación" de su trayectoria.

"Tenemos el honor de informarle que, tras una rigurosa evaluación de su trayectoria, el Comité de Admisiones ha resuelto otorgarle una Beca Completa para cursar estudios en la Universidad del Perreo", se lee en el mensaje.

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El documento señala que la beca incluye "matrícula completa, acceso a todas las cátedras y un lugar reservado en primera fila para la clase magistral del semestre".

"Le damos la bienvenida a la familia. Aquí se viene a aprender, a sudar y a perrear con honores", concluye el comunicado firmado por el Comité de Admisiones.

Contexto de polémicas y trayectoria

La invitación ocurre después de las recientes polémicas protagonizadas por Aleks Syntek a raíz de sus comentarios sobre la música actual, particularmente el reguetón y la música urbana.

El episodio más reciente ocurrió el 15 de septiembre, durante su presentación en los festejos por el Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, donde el cantante cuestionó las preferencias del público y lanzó críticas contra el reggaetón y artistas como Bad Bunny.

Durante el concierto también hubo reclamos y abucheos, situación que posteriormente llevó al intérprete a pronunciarse en redes sociales. Syntek aseguró que el momento era temporal y escribió que "la calma llegará de nuevo", además de pedir que defendieran su trayectoria.

Días después, el cantante también anunció que se alejará de México, aunque aseguró que el regreso será con buenas noticias y escribió: "alejarme significa salvación mental y espiritual".

La relación entre Syntek y la música urbana ya había generado controversia anteriormente, el intérprete ha cuestionado en distintas ocasiones la manera en que los algoritmos y las nuevas tendencias musicales han modificado la industria y ha hablado de las dificultades que ha enfrentado durante los últimos años para mantenerse vigente.

En una entrevista reciente, el cantante también señaló que quiere volver a acercarse a distintos géneros y reconoció que el trabajo y la familia lo habían alejado de seguir otros estilos musicales.

Universidad del Perreo: origen y misión

La Universidad del Perreo (UDP) fue anunciada por Wisin en agosto de 2026 como una institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de la historia del reggaetón.

"Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios", expresó el cantante puertorriqueño al presentar el proyecto.

Wisin explicó que la misión de la institución es darle al reggaetón "el rigor y el lugar de respeto que se merece", además de preservar el legado de un movimiento que, de acuerdo con el artista, transformó la industria musical.

La creación de la UDP ocurre en un momento en que el reggaetón se ha consolidado como uno de los géneros de mayor alcance internacional, después de sus orígenes en Puerto Rico y de años de evolución, fusiones y colaboraciones con artistas de otros estilos.