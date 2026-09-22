Taxistas bloquean avenida Muñoz: SSPC activa rutas alternas
Se implementó un dispositivo para orientar el tráfico vehicular
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que un grupo de taxistas bloquean la circulación vehicular en la avenida Muñoz, a la altura de Rey Carlos V.
La Policía Vial activó un dispositivo en la zona para orientar el tráfico y marcar rutas alternas.
Los cierres anticipados son:
• Desnivel de Muñoz, frente a Salud Digna
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• Avenida Muñoz y Madrigal
• Avenida Muñoz y Hernán Cortés con dirección al Sur
• Desnivel de Vasco de Quiroga y Fray J de Xuares
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Redacción
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