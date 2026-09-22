logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Fotogalería

Pekín exhibe los avances de la tecnología en 2026

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Taxistas bloquean avenida Muñoz: SSPC activa rutas alternas

Se implementó un dispositivo para orientar el tráfico vehicular

Por Redacción

Septiembre 22, 2026 09:36 a.m.
A
Taxistas bloquean avenida Muñoz: SSPC activa rutas alternas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que un grupo de taxistas bloquean la circulación vehicular en la avenida Muñoz, a la altura de Rey Carlos V.

La Policía Vial activó un dispositivo en la zona para orientar el tráfico y marcar rutas alternas.

Los cierres anticipados son:

• Desnivel de Muñoz, frente a Salud Digna

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


• Avenida Muñoz y Madrigal

• Avenida Muñoz y Hernán Cortés con dirección al Sur

• Desnivel de Vasco de Quiroga y Fray J de Xuares

LEA TAMBIÉN

Taxistas deberán traer su gafete

Algunos no lo han recogido, habrá operativos y serán sancionados

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Taxistas bloquean avenida Muñoz: SSPC activa rutas alternas
Taxistas bloquean avenida Muñoz: SSPC activa rutas alternas

Taxistas bloquean avenida Muñoz: SSPC activa rutas alternas

SLP

Redacción

Se implementó un dispositivo para orientar el tráfico vehicular

Ultiman de un balazo a funcionario de Aquismón
Ultiman de un balazo a funcionario de Aquismón

Ultiman de un balazo a funcionario de Aquismón

SLP

Huasteca Hoy

La FGE inició investigaciones para esclarecer el homicidio de Santos Barrón Hernández

Prevén de lluvias hasta tormentas este martes en SLP
Prevén de lluvias hasta tormentas este martes en SLP

Prevén de lluvias hasta tormentas este martes en SLP

SLP

Pulso Online

La Huasteca alcanzará temperaturas de hasta 37 grados; Protección Civil mantiene vigilancia sobre el huracán "Polo"

Recopilan 10 Tns. de aparatos electrónicos
Recopilan 10 Tns. de aparatos electrónicos

Recopilan 10 Tns. de aparatos electrónicos

SLP

Rolando Morales

Se busca evitar que terminen en tiraderos clandestinos: Mendieta