Taxistas bloquean avenida Muñoz: SSPC activa rutas alternas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que un grupo de taxistas bloquean la circulación vehicular en la avenida Muñoz, a la altura de Rey Carlos V.

La Policía Vial activó un dispositivo en la zona para orientar el tráfico y marcar rutas alternas.

Los cierres anticipados son:

• Desnivel de Muñoz, frente a Salud Digna

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• Avenida Muñoz y Madrigal

• Avenida Muñoz y Hernán Cortés con dirección al Sur

• Desnivel de Vasco de Quiroga y Fray J de Xuares