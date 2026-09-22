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Prevén lluvias y tormentas para este martes en San Luis Potosí

La Huasteca alcanzará temperaturas de hasta 37 grados; Protección Civil mantiene vigilancia sobre el huracán Polo

Por Pulso Online

Septiembre 22, 2026 06:18 a.m.
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Prevén lluvias y tormentas para este martes en San Luis Potosí
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) pronosticó lluvias y tormentas para la tarde de este martes 22 de septiembre en las cuatro regiones de San Luis Potosí, con mayor probabilidad de precipitaciones en la Zona Huasteca.

      En el Altiplano se prevé una temperatura máxima de 30 grados y mínima de 14, además de lluvias y chubascos puntuales por la tarde. En las zonas altas, el termómetro podría descender hasta los ocho grados y se esperan rachas de viento superiores a 40 kilómetros por hora.

      Para la Zona Centro, el pronóstico establece una máxima de 27 grados y mínima de 15, con lluvias vespertinas y viento del noreste con rachas mayores a 40 kilómetros por hora. En las partes altas, la temperatura podría bajar hasta ocho grados.

      La Zona Media alcanzaría una máxima de 33 grados y una mínima de 19. También se anticipan lluvias y chubascos puntuales durante la tarde, así como rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

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      Las condiciones más calurosas se presentarán en la Huasteca, donde se esperan hasta 37 grados y una mínima de 22. Protección Civil advirtió sobre lluvias y tormentas por la tarde, acompañadas de rachas de viento.

      La dependencia informó que mantiene bajo vigilancia al huracán Polo, actualmente de categoría 2, debido a su cercanía con las costas mexicanas y a la posibilidad de que aumente su intensidad.

      Ante las lluvias, recomendó evitar el cruce de corrientes de agua, conducir con precaución, mantener limpios patios y azoteas y desconectar los aparatos eléctricos si el agua ingresa a los domicilios.

      Para solicitar apoyo, la CEPC puso a disposición el número de WhatsApp 444 213 2858, además del sistema de emergencias 911.

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