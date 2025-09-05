Responden a diputada, “antes de exigir transparencia hay que aplicarla”: C.O.

El vocero de la asociación Ciudadanos Observando, José Guadalupe González Covarrubias, recordó a la diputada local Dulcelina Sánchez de Lira que “primero se predica con el ejemplo” y agregó que antes de exigir a los ayuntamientos que cumplan con la Ley de Transparencia, hay que resolver las deficiencias que el propio Congreso del Estado mantiene en este tema.

“La congruencia es una cualidad que brilla por su ausencia en la clase política. Un ejemplo reciente lo dio la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Dulcelina Sánchez de Lira, al criticar la opacidad de varios ayuntamientos. Señaló que muchas personas al frente de las unidades de transparencia carecen del perfil y compromiso necesarios, y reclamó que varios municipios aún no cuentan con páginas web que permitan el acceso ciudadano a la información pública obligatoria”, explicó el activista social.

Reconoció que, en el fondo, la legisladora tiene razón: “Lo que dijo es cierto. Pero su discurso omite puntos clave que no pueden ignorarse:

“Primero, se debe predicar con el ejemplo. El Congreso del Estado lleva más de cuatro meses sin publicar los egresos ni las percepciones del personal. Antes de exigir transparencia a los demás, hay que aplicarla en casa. De lo contrario, no hay congruencia posible.

González Covarrubias declaró, que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), también tiene responsabilidad, pues “si muchos ayuntamientos siguen incumpliendo la Ley de Transparencia, es en parte por la omisión de la Comisión que ha fallado rotundamente en su labor de vigilancia y sanción. El incumplimiento de los ayuntamientos no es nuevo. Sin embargo, sigue sin consecuencias”.

Ciudadanos Observando está de acuerdo con que exista capacitación, pero también coherencia: “La diputada habla de formar personal capacitado en las unidades de Transparencia municipales, pero ¿y el Congreso?... El titular de su área de Transparencia es un abogado con pleno conocimiento del tema. Entonces, ¿por qué no se publica en qué se gasta el dinero desde mayo? Saber no basta: hace falta compromiso”.

José Guadalupe afirmó, que la opacidad no es exclusiva de los ayuntamientos, sino que priva en buena parte del gobierno estatal: “Dependencias como Seduvop, SCT, SEFIN y Sedesore tienen serias lagunas en Transparencia. Y el colmo es el Partido del Trabajo que lleva años sin publicar nada en la Plataforma Estatal de Transparencia”.

El vocero concluyó que “en resumen, sí; coincidimos con Dulcelina Sánchez: Hay opacidad en los ayuntamientos. Pero si se va a hablar de transparencia, se necesita congruencia. Y eso empieza por el Congreso del Estado. Además, es hora de señalar con claridad a uno de los grandes responsables del actual estado de opacidad: la CEGAIP. Su falta de acción es inaceptable y representa una traición al compromiso que debería tener con la ciudadanía”.