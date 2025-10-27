logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Fotogalería

CHARLA “INTERIORISMO CON PLANTAS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Restauranteros esperan repunte en el fin de año

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Restauranteros esperan repunte en el fin de año

Tras un septiembre marcado por pérdidas y baja afluencia, los restauranteros potosinos mantienen la esperanza de cerrar el año con mejores números. Alejandro Espinoza Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en San Luis Potosí, reconoció que el sector ha enfrentado uno de los escenarios más complicados de los últimos años.

De acuerdo con el dirigente, septiembre fue el mes más crítico, con caídas en los ingresos que superaron el 20 por ciento en muchos establecimientos. “Fue un periodo muy difícil, incluso más complejo que algunos momentos de la pandemia”, señaló, al atribuir la situación a la falta de dinero circulante y a la debilidad general de la economía local.

Aunque octubre mostró una ligera mejora, los niveles de consumo aún no alcanzan lo esperado. “Sí hubo un pequeño repunte, pero seguimos lejos de lo ideal. Ha sido un año complicado para todos”, reconoció 

Espinoza Abaroa.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A pesar de ello, el dirigente de Canirac confía en que los próximos meses traerán un respiro para el gremio. Las celebraciones del Día de Muertos, el Buen Fin y las fiestas decembrinas suelen representar la etapa más fuerte para la industria, por lo que el sector espera que la población retome el consumo en restaurantes y servicios de banquetes.

“Diciembre siempre ha sido el mejor mes; esperamos que las familias y las empresas vuelvan a celebrar y eso ayude a compensar las pérdidas recientes”, añadió Espinoza Abaroa, quien destacó la amplia oferta gastronómica de San Luis Potosí como un factor que puede impulsar 

la recuperación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Baches y fugas, lo que más afecta a la capital
Baches y fugas, lo que más afecta a la capital

Baches y fugas, lo que más afecta a la capital

SLP

Rolando Morales

También destaca entre las quejas ciudadanas, la saturación de hospitales públicos, según el Inegi

“Pequesita del Sabor”: rompiendo barreras en el sonidero femenino
“Pequesita del Sabor”: rompiendo barreras en el sonidero femenino

“Pequesita del Sabor”: rompiendo barreras en el sonidero femenino

SLP

Ana Paula Vázquez

Entre cumbias y cabinas, la abuela, madre y albañil muestra su estilo personal de mezclar

Ruth González respalda iniciativas de CS, pero evita hablar del 2027
Ruth González respalda iniciativas de CS, pero evita hablar del 2027

Ruth González respalda iniciativas de CS, pero evita hablar del 2027

SLP

Rubén Pacheco

La senadora se pronuncia sobre su posible candidatura a la gubernatura de San Luis Potosí

Pide PC extremar precauciones con el uso de pirotecnia
Pide PC extremar precauciones con el uso de pirotecnia

Pide PC extremar precauciones con el uso de pirotecnia

SLP

Rolando Morales