Restauranteros esperan repunte en el fin de año

Tras un septiembre marcado por pérdidas y baja afluencia, los restauranteros potosinos mantienen la esperanza de cerrar el año con mejores números. Alejandro Espinoza Abaroa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en San Luis Potosí, reconoció que el sector ha enfrentado uno de los escenarios más complicados de los últimos años.

De acuerdo con el dirigente, septiembre fue el mes más crítico, con caídas en los ingresos que superaron el 20 por ciento en muchos establecimientos. “Fue un periodo muy difícil, incluso más complejo que algunos momentos de la pandemia”, señaló, al atribuir la situación a la falta de dinero circulante y a la debilidad general de la economía local.

Aunque octubre mostró una ligera mejora, los niveles de consumo aún no alcanzan lo esperado. “Sí hubo un pequeño repunte, pero seguimos lejos de lo ideal. Ha sido un año complicado para todos”, reconoció

Espinoza Abaroa.

A pesar de ello, el dirigente de Canirac confía en que los próximos meses traerán un respiro para el gremio. Las celebraciones del Día de Muertos, el Buen Fin y las fiestas decembrinas suelen representar la etapa más fuerte para la industria, por lo que el sector espera que la población retome el consumo en restaurantes y servicios de banquetes.

“Diciembre siempre ha sido el mejor mes; esperamos que las familias y las empresas vuelvan a celebrar y eso ayude a compensar las pérdidas recientes”, añadió Espinoza Abaroa, quien destacó la amplia oferta gastronómica de San Luis Potosí como un factor que puede impulsar

la recuperación.