logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Restricción de celular se aplica desde hace un mes

Por Leonel Mora

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
A
Restricción de celular se aplica desde hace un mes
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En secundarias y preparatorias de Villa de Pozos sus estudiantes informaron que la prohibición de usar teléfonos móviles dentro del aula comenzó a aplicarse desde hace un mes, aunque, por ahora, se limita al interior de los salones de clase.

      Por su parte, un docente que solicitó mantener su identidad en reserva explicó que, en los últimos años, se volvió cada vez más complicado mantener la atención de los alumnos en los contenidos de las materias debido a las constantes distracciones generadas por los dispositivos móviles. "Se distraían con toda clase de temas en sus teléfonos, algunos de éstos nada convenientes para su sano desarrollo", expresó.

      Alumnos de la Escuela Secundaria Federal "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada sobre la avenida Julián de los Reyes, señalaron que la disposición se está implementando gradualmente y que les fue presentada como una instrucción derivada de lineamientos impulsados por el Gobierno del Estado.

      Los estudiantes admitieron que la medida ha generado cierta inconformidad, pues los teléfonos eran usados con frecuencia para fotografiar apuntes, tareas o información escrita en el pizarrón. También comentaron que, en algunas asignaturas, recurrían a los dispositivos para resolver ejercicios o consultar información que les era requerida durante la misma hora de clase.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Una situación similar se reporta en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 196, localizado en la lateral de la carretera 57.

      Alumnos de ese plantel afirmaron que la restricción comenzó a aplicarse hace aproximadamente un mes y que la adaptación no ha sido sencilla, ya que en ocasiones utilizan los teléfonos para consultar datos o resolver actividades académicas en tiempo real.

      De acuerdo con los estudiantes consultados, el uso de los aparatos sí es permitido fuera de las aulas y en horarios que no interfieren con las actividades académicas, como los recesos de media jornada.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera
        Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera

        Choque térmico moviliza a Protección Civil en acerera

        SLP

        Pulso Online

        El incidente ocurrió en una empresa de Eje 114, en la Zona Industrial; reportaron daños menores y ningún trabajador lesionado.

        Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect
        Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect

        Galindo inaugura encuentro empresarial BNI Reconect

        SLP

        Pulso Online

        El alcalde llamó a concretar acuerdos comerciales y ofreció respaldo municipal a las empresas participantes.

        VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos
        VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos

        VIDEO | Gallardo atribuye a la "herencia maldita" protesta por agua en Pozos

        SLP

        Pulso Online

        En un video publicado en Facebook, el gobernador acusó a sus adversarios de convocar la manifestación

        Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump
        Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump

        Triunfo demócrata endurecería decisiones internacionales de Trump

        SLP

        Jorge Ortiz

        En el caso de San Luis Potosí, Javier Contreras advirtió sobre la necesidad de desarrollar alternativas económicas al clúster automotriz