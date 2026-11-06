Restricción de celular se aplica desde hace un mes

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En secundarias y preparatorias de Villa de Pozos sus estudiantes informaron que la prohibición de usar teléfonos móviles dentro del aula comenzó a aplicarse desde hace un mes, aunque, por ahora, se limita al interior de los salones de clase.

Por su parte, un docente que solicitó mantener su identidad en reserva explicó que, en los últimos años, se volvió cada vez más complicado mantener la atención de los alumnos en los contenidos de las materias debido a las constantes distracciones generadas por los dispositivos móviles. "Se distraían con toda clase de temas en sus teléfonos, algunos de éstos nada convenientes para su sano desarrollo", expresó.

Alumnos de la Escuela Secundaria Federal "Lázaro Cárdenas del Río", ubicada sobre la avenida Julián de los Reyes, señalaron que la disposición se está implementando gradualmente y que les fue presentada como una instrucción derivada de lineamientos impulsados por el Gobierno del Estado.

Los estudiantes admitieron que la medida ha generado cierta inconformidad, pues los teléfonos eran usados con frecuencia para fotografiar apuntes, tareas o información escrita en el pizarrón. También comentaron que, en algunas asignaturas, recurrían a los dispositivos para resolver ejercicios o consultar información que les era requerida durante la misma hora de clase.

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Una situación similar se reporta en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 196, localizado en la lateral de la carretera 57.

Alumnos de ese plantel afirmaron que la restricción comenzó a aplicarse hace aproximadamente un mes y que la adaptación no ha sido sencilla, ya que en ocasiones utilizan los teléfonos para consultar datos o resolver actividades académicas en tiempo real.

De acuerdo con los estudiantes consultados, el uso de los aparatos sí es permitido fuera de las aulas y en horarios que no interfieren con las actividades académicas, como los recesos de media jornada.