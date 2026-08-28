Restricciones y clausuras son por falta de licencias comerciales

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La falta de refrendo de permisos y la renovación de licencias se mantienen entre las principales causas por las que la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, ha aplicado clausuras y restricciones a establecimientos durante 2026, con negocios del Centro Histórico y distintas zonas de la capital bajo vigilancia constante.

De acuerdo con información de la Dirección de Comercio Municipal, buena parte de las sanciones no corresponden a establecimientos que operen sin permiso alguno, sino a negocios que cuentan con autorización previa, pero que no han cumplido con actualizarla o refrendarla dentro de los plazos establecidos. Esta situación ha derivado en cierres temporales mientras los propietarios regularizan su documentación.

Los operativos alcanzan a comercios de distintos giros, desde pequeños establecimientos hasta restaurantes, negocios de entretenimiento y centros nocturnos. En el Centro Histórico, donde existe una concentración importante de actividades comerciales y una regulación particular por las características de la zona, la revisión de permisos se suma a otras obligaciones que deben cumplir los propietarios para mantener abiertos sus establecimientos.

Ante las sanciones, comerciantes y propietarios han optado principalmente por buscar la regularización de sus negocios para poder retomar actividades, mientras que las clausuras también han generado inconformidad entre algunos sectores por el impacto económico que representa mantener cerrado un establecimiento, particularmente cuando se trata de negocios que aseguran contar con antecedentes de permisos y únicamente tienen pendiente algún trámite de renovación o refrendo.

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La Dirección de Comercio sostiene que el objetivo de estas acciones no es acumular clausuras ni provocar cierres definitivos, sino utilizar las sanciones como mecanismo de presión para que los establecimientos se incorporen a la normativa municipal. Por ello, mientras continúen las revisiones, la falta de documentación actualizada se mantiene como uno de los principales puntos de riesgo para los comercios que operan en la capital potosina.