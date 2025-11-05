logo pulso
Retoman armadoras sus actividades con normalidad

Específicamente la General Motors y BMW que tuvieron paros técnicos por bloqueos carreteros

Por Martín Rodríguez

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Retoman armadoras sus actividades con normalidad

Este martes se reanudaron todos los canales de proveeduría y por lo tanto, el cien por ciento de las cadenas de suministro, una vez que se declaró que todas las plantas de General Motors México volvieron a las actividades normales. 

En el caso de BMW, no fue necesario extender los paros de actividades que la semana anterior ocurrieron únicamente por unas horas.

Por lo que se refiere a General Motors, la principal causa de los paros técnicos ya resueltos, se relacionaba con los bloqueos carreteros en el estado de Guanajuato, pero este lunes habrían iniciado actividades en el complejo industrial de Ramos Arizpe, estado de Coahuila, donde el calendario de actividades tardó más tiempo en normalizarse. 

Sin embargo, esta misma semana surgió la noticia del paro de actividades en la planta Honda de Celaya, a partir del 28 de octubre, porque no han llegado los semiconductores fabricados por la compañía Nexperia, que debían formar parte de los inventarios de almacenes y de la línea de ensamble.

La falta de suministros afecta no solo a la planta de Celaya, sino también a la de Canadá, aquella con la producción de los modelos Civic y CR-V.

Las empresas de suministro que se encuentran en diversos estados, llevan a Honda piezas para el armado de 200 mil unidades anuales de su vehículo HR-V, que en el ajuste de producción también hay reducciones.

