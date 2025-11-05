Festejan el Día del Barrendero

MATEHUALA.- Los barrenderos celebraron su día en el día de San Martín de Porres, por lo que realizaron una peregrinación por la mañana a la Catedral donde se celebró una misa de acción de gracias.

Con motivo de la fiesta patronal de San Martín de Porres, quien es conocido como el santo patrono de los barrenderos y quienes se dedican a realizar trabajos de limpieza, se llevó a cabo una magna peregrinación de trabajadores de limpieza así como se amas de casa.

En la peregrinación participaron elementos de Servicios Públicos Primarios, ya que muchos de ellos se levantan desde la madrugada para barrer las calles de la ciudad con su carrito, así mismo, acudieron personas que trabajan recogiendo la basura, aunque se oye fácil es un empleo muy cansado para quienes se dedican a esta labor, donde inclusive arriesgar su salud.

Con danzantes y velas los trabajadores de Servicios Públicos Primarios participaron en esta magna peregrinación; en ésta se logró ver a los trabajadores de limpieza cargando la imagen de su santo patrono San Martín de Porres, la peregrinación terminó en la Catedral de Matehuala donde se llevó a cabo una misa.

especial.

Se elevó una oración por todos los trabajadores de limpieza que han fallecido, así mismo se pidió a Dios y a San Martín que proteja a los trabajadores de limpieza.